GF Vip, Jessica e la frase agghiacciante su Barù: cosa dichiara su di lui dopo averlo visto brillo

Telespettatori su tutte le furie per la frase pronunciata da Jessica Selassié nei confronti di Barù: "stasera mi violenta".

Molti telespettatori del GF Vip sono inorriditi per la frase shock pronunciata da Jessica Selassié nei confronti di Barù, nella notte. Ma cosa avrà mai detto la Princess da far accapponare la pelle ai fan? Andiamo a scoprirlo insieme.

Al GF Vip i fan sono rimasti scioccati quando Jessica, vedendo Barù ubriaco ha detto: 'stanotte mi violenta'.

La frase shock di Jessica su Barù: “stanotte mi violenta”

Andiamo con ordine. Al GF Vip, Barù e Giucas Casella hanno bevuto un po’ e sono quindi andati a posizionarsi accanto alla piscina, in un angolino. Jessica si è avvicinata, vedendo l’enologo piuttosto brillo.

A quel punto, Giucas le ha chiesto perché non andassero a dormire insieme. È stato allora che Jessica ha pronunciato la sua ‘frase shock’, dicendo all’illusionista: “Vuoi sapere una cosa? Per come sta messo, dopo mi violenta”.

Mentre Giucas Casella la guardava scioccato, Barù le ha risposto con un “Ma cosa stai dicendo?”

“Sto scherzando – ha aggiunto subito la princess – ma ogni tanto è molesto“.

I telespettatori del GF Vip sotto shock per le parole di Jessica

Quando Jessica ha detto “Barù mi violenta” ha causato un certo shock nei telespettatori, che non hanno apprezzato la leggerezza e la superficialità con le quali ha pronunciato una frase del genere.

In molti l’hanno trovata offensiva per le vittime di stupro, soprattutto in virtù del fatto che sia stata pronunciata in maniera scherzosa. Su Twitter, non si contano i commenti di disapprovazione per le parole della Selassié. Voi come la pensate? Ha davvero esagerato?

