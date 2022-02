GfVip, ‘chi sta con me non può…’: critiche ad Alessandro per le parole rivolte a Sophie

Alessandro Basciano e Sophie continuano a litigare per numerose incomprensioni

L’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni prosegue nella casa del Gf Vip ma non senza qualche difficoltà. In tanti infatti hanno notato che i due litigano quasi ogni giorno e il loro legame sembra essere sempre sul punto di spezzarsi.

LEGGI ANCHE : — GF VIP, Lulù va su tutte le furie per quella frase su Manuel: ‘Non parlate di una persona che non può difendersi ora’

Tra alti e bassi quindi, Sophie e Alessandro continuano la loro relazione, ma le litigate sono tanti e non passano inosservate tra i seguaci sui social e gli altri inquilini della casa che non possono fare a meno di commentare ciò che accade ogni giorno sotto i loro occhi.

La lite tra Alessandro e Sophie

L’ennesima lite si è consumata in camera da letto, dopo ore di nervosismo: “Dormo con qualcuno che ha piacere di stare con me, non con qualcuno che deve andare a parlare con persone che hanno pure creato la discussione” ha detto Alessandro Basciano a Sophie, che ha deciso di raggiungere gli altri inquilini in salone per capire cosa stesse accadendo.

Alessandro infatti non l’ha presa bene: “Chi sta con me non può fare certe cose”, alludendo al fatto che secondo lui Sophie non doveva andare a parlare con le persone con cui lui aveva appena discusso.

E sul web c’è chi non ha dubbi: “Uno come Alessandro non lo sopporterei neanche da Natale a Santo Stefano”, ha scritto qualcuno per rendere l’idea.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy