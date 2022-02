GF VIP, Lulù va su tutte le furie per quella frase su Manuel: ‘Non parlate di una persona che non può difendersi ora’ 

Lulù difende a spada tratta la sua relazione con Manuel

Manuel e Lulù, nonostante Bortuzzo sia uscito dalla casa per pensare alla sua salute, continuao la loro grande storia d’amore, in attesa di potersi vivere fuori dal reality.

LEGGI ANCHE: — GF VIP, la sorpresa di Manuel per Lulù a Napoli: si sta preparando per San Valentino?

Sui Twitter la coppia è molto amata e seguita e c’è chi tifa per loro e la loro unione. Quasi inevitabilmente sui social vengono fatti paragoni tra la loro coppia e quella invece formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Lulù difende la sua storia con Manuel

Durante una discussione proprio con Alessandro, Lulù ci ha tenuto a puntualizzare, per sottolineare ancora una volta la differenza tra la loro storia e le altre nate di recente dentro la casa del GF Vip: “Io e Manu abbiamo litigato due volte…” ma Alessandro ha subito risposto: “Voi avete litigato per tre mesi ed è stato riportato da tutti”.

Tutto è nato perché Basciano è stato additato per litigare un giorno sì e l’altro pure con Sophie: il loro rapporto infatti è fatto di discussioni molto frequenti, e tanti altri “vipponi” hanno fatto notare la cosa, anche nel corso di diversi confessionali. Di sicuro non sono stati gli unici a litigare, ma in tanti temono che il loro legame non sia abbastanza forte da reggere, e soprattutto non così profondo come quello di Lulù e Manuel.

“Non posso accettare questa cosa per giustificare le vostre discussioni. Non parlate di me e di lui, di una persona che no c’è e non può replicare. Lui non si è mai permesso di insultarmi” ha sottolineato Lulù.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy