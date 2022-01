GFVip, Barù su Jessica ‘non le consiglio di frequentarmi’. Il discorso fatto a Lulù spiazza gli utenti

Un discorso avvenuto tra Barù e Lulù però ha spiazzato improvvisamente gli utenti che sognano una love story tra lui e Jessica

Sui social, gli utenti fanno il tifo per una coppia che però non si è ancora formata: si tratta di Barù e Jessica e che forse non vedrà mai la luce.

In tanti li vedrebbero bene insieme, e anche nella casa Lulù è dello stesso parere: vedrebbe bene Barù insieme a sua sorella.

Un discorso avvenuto proprio tra Barù e Lulù però ha spiazzato improvvisamente gli utenti che sognano una love story tra i due, perché potrebbe cancellare ogni flebile speranza di vedere Jessica insieme a Barù.

Parlando della love boat e della possibilità di cenare separatamene dal resto degli inquilini, Lulù ha colto la palla al balzo facendo una proposta a Barù: “perché non ci vai con la principessa…”

Barù ha subito risposto: “Con tua sorella? Guarda, per lei non le consiglio di frequentarmi, non sono adatto Lulù. Solo problemi… Io ci andrei con Giucas”. Lulù ha provato a fargli cambiare idea: “Macchè, sei un tesoro tu, secondo me invece sì”.

A questo punto è chiaro che le resistenze sono da parte proprio di Barù, riuscirà Jessica a scalfire questo muro che Barù sembra aver alzato?

