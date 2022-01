GF Vip, la frase di Barù su Jessica indigna i fan? Quella battuta sull’astinenza che non è piaciuta a tutti

Al GF Vip Barù fa una battutina infelice a Jessica con riferimento ai suoi tre anni di astinenza: ecco che cosa le ha detto

Sta facendo molto discutere quello che i telespettatori hanno visto al GF Vip e, in particolare, una battutina di Barù su Jessica Selassié: il concorrente del reality show ha fatto infatti riferimento all’astinenza della concorrente, che tempo fa ha rivelato di non avere rapporti intimi da ormai tre anni. Ma cosa avrà mai detto Barù?

Al GF Vip Barù fa una battuta infelice sull’astinenza di Jessica Selassié, scontentando un po’ coloro che vedrebbero bene una storia tra i due. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: la battuta di Barù sull’astinenza di Jessica

Andiamo con ordine. I vari Giacomo, Manila, Sophie, Basciano, Davide e Miriana, al GF Vip, stavano giocando a farsi a vicenda della domande molto intime, includendo nel gioco anche Barù e Jessica.

Ad un certo punto è venuta fuori la domanda: “Chi sposeresti tra Soleil, Sophie e Jessica?”

Barù ha risposto sicuro e, rivolgendosi a Jessica, ha detto “a te ti sposo” prima di fare la battuta sull’astinenza, ovvero: “e poi son tre anni che non…”.

Barù toglie la Selassié dall’imbarazzo?

In molti sono rimasti delusi dalle parole di Barù. Altri però hanno sorvolato sulle affermazioni dell’enologo per quello che ha fatto poi, quando Giacomo e Sophie hanno parlato di posizione preferita a letto, provando evidentemente a mettere in imbarazzo proprio Jessica…

Tra un “non lo sai” e un “non ti ricordi” pronunciato dagli altri concorrenti, Barù si è intromesso, attirando l’attenzione su di sé con una scenetta surreale, salvando così la Selassié dall’imbarazzo.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy