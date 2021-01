GF Vip, Stefania e Tommaso censurati nella notte: ‘Non possiamo considerarla una cosa normale’

Nella notte, per lo sconcerto di tutti i fan, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono stati "censurati" al Grande Fratello Vip. Cosa è successo

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito ad una bellissima scena tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che, però, sono stati praticamente censurati. Da che cosa deriva questo atteggiamento della regia nei loro confronti? Avranno combinato qualcosa?

Tommaso e Stefania censurati al GF Vip: cosa è successo

Andiamo con ordine. Dopo la puntata di lunedì 18 gennaio, Stefy e Tommy sono andati in giardino in compagnia di una bottiglia di vino, felici e contenti per passare una delle loro serate intime. Tuttavia, ad un certo punto i telespettatori si sono resi conto che i due non venivano più inquadrati dalla regia…

L’ultimo “ricordo” che la produzione ha lasciato, infatti, è stato uno stacco su loro che, già un po’ alticci, avevano cominciato a cantare a squarciagola Maledetta Primavera. Un momento che aveva il potenziale per essere memorabile, ma dopo il quale Stefania e Tommaso sono stati praticamente “censurati”.

I social si chiedono il motivo della censura

Inutile dire che il popolo del web abbia subito messo in campo numerose ipotesi su questa censura, tanto che in molti hanno immaginato che a chiedere di non essere inquadrati siano stati loro stessi.

“Stefy e Tommy hanno chiesto di non essere ripresi vero?!.. è impossibile che appena si avvicinano al soggetto ripreso, quest’ultimo viene censurato”, ha chiesto un utente. E un altro: “Ah ok c’è un accordo tra Zorzando e il GF Vip per non essere ripresi… INTANTO il vinello continua a girare”.

E un ultimo conferma: “Raga sicuramente Tommy e Stefy hanno chiesto la censura… consapevoli che avrebbero bevuto, avranno chiesto una serata di divertimento, ubriachi e censurati. È impossibile che la regia non li riprenda, sicuramente lo hanno chiesto loro”.

Insomma, a quanto pare in molti credono che a chiedere di essere censurati siano stati proprio gli stessi Tommaso e Stefania… quale sarà la verità?

