GF Vip, scarsa igiene nella casa: allarme rosso per bagni intasati e lavandino della cucina usato per…

Non c’è troppa igiene al GF Vip, dove i concorrenti vengono accusati di non curarsi di nulla né in bagno né in cucina. Ecco cosa combinano

Al GF Vip i concorrenti vengono continuamente accusati di non curarsi troppo dell’igiene della casa, tant’è che sul web piovono critiche per quello che combinano durante il reality. Ma che cosa avranno mai fatto stavolta? Perché mai stanno piovendo tutte queste accuse?

GF Vip: scarsa igiene nella casa, ecco cosa hanno fatto in cucina

Andiamo con ordine e partiamo da un problema non da poco: ieri notte mancava l’acqua in bagno. Un dettaglio che causa problemi in una casa normale, figuratevi cosa può accadere in un locale condiviso come al GF Vip, dove ci sono 16 persone a dover curare la loro igiene personale.

Per questo motivo, in molti hanno dovuto andare a lavarsi i denti nel lavabo della cucina, ancora pieno di bicchieri sporchi… Tanto è vero che c’è chi si è chiesto come mai non abbiano preso un bicchiere d’acqua per lavarsi comunque i denti in bagno invece che in cucina.

Al Grande Fratello Vip l’igiene è messa sotto accusa dai telespettatori

Ma a parte tutto, di cattivi esempi riguardo all’igiene al GF Vip, in queste settimane, ne abbiamo visti davvero tanti: mutande incrostate lasciate sul lavandino della cucina, sporcizia in bagno, addirittura gocce di sangue sulla tazza del water…

Sarà per questo che, nei momenti d’emergenza, le cose peggiorano. Soprattutto quando, come in questi giorni, lo scarico della cucina è tappato, il water è intasato, l’acqua in bagno (anche nelle docce) manca per tutti!

