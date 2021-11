GF Vip, Gianmaria e la scena splatter: davvero l’ha fatto? I fan si dividono sulla verità di queste immagini

Sul web comincia a girare il video di una scena splatter di Gianmaria Antinolfi e di un suo gesto nella casa del GF Vip. L'ha fatto davvero?

In rete sta circolando una scena video riguardante il GF Vip e in particolare Gianmaria Antinolfi: inutile dire che sta facendo discutere tutti per il gesto che il concorrente sembra aver commesso, sebbene su quei video ci siano numerose ombre. Ma cosa sarà mai successo?

Gianmaria Antinolfi protagonista di una scena splatter al Grande Fratello Vip? In rete circolano alcuni strani video che prendono di mira il concorrente per un suo gesto. Ma lo avrà fatto davvero?

Gianmaria Antinolfi: la scena splatter al GF Vip

Andiamo con ordine. Sul web ha cominciato a circolare un video nel quale Gianmaria Antinolfi, vicino al tavolo da biliardo, si infila le mani nei pantaloni. Un attimo dopo, nello stesso filmato, lo vediamo che si annusa le dita e poi le mette in bocca.

Inutile dire che una scena come questa ha immediatamente fatto il giro del web, sebbene in molti abbiano sollevato dei dubbi sulla sua effettiva veridicità.

Infatti, se in tanti stanno prendendo di mira il concorrente del GF Vip, non manca chi lo sta difendendo.

I fan di Gianmaria difendono il concorrente dopo il filmato splatter

Quella scena, dicono i sostenitori di Gianmaria Antinolfi, non è altro che il montaggio di due momenti presi separatamente, nei quali il concorrente si stava semplicemente sistemando i pantaloni. Poi, la parte in cui mette le dita in bocca sarebbe completamente separata, dovuta al fatto che il 36-enne napoletano ha il brutto vizio di mangiarsi le unghie.

Sarà soltanto una lotta dovuta alla volontà di farlo eliminare? Quale sarà la verità? Quello che abbiamo visto nel video è accaduto davvero?

