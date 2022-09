GF Vip, polemica su Daniele Dal Moro: perchè faceva pesare le corteggiatrici di U&D? Cosa dichiara il concorrente dopo tanti anni

Daniele Dal Moro, poco prima del suo ingresso nella casa del GF Vip, spiega su Instagram perché faceva pesare le corteggiatrici di Uomini e Donne

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del GF Vip, si accende la polemica attorno a uno dei nuovi concorrenti: Daniele Dal Moro.

Daniele è un imprenditore, figlio del deputato del PD Gian Pietro Dal Moro. In passato ha già partecipato al Grande Fratello, successivamente è diventato un tronista di Uomini e Donne, la pandemia però costrinse la produzione a interrompere il programma e Daniele abbandonò il trono senza scegliere nessuna corteggiatrice.

Oggi riemerge proprio un particolare scomodo accaduto durante la sua esperienza nel dating show: Daniele infatti selezionò direttamente le sue corteggiatrici facendole addirittura pesare su una bilancia.

Daniele Dal Moro su Instagram ha deciso di rispondere a chi oggi lo critica per il suo modus operandi a Uomini e Donne, scrivendo un lungo messaggio sul suo profilo Instagram: “Quando ho fatto il tronista a U&D non ho pesato delle ragazze perché mi interessasse sapere il loro peso […] Bensì perché mi fecero una proposta […] L’idea iniziale, associata al fatto che la mia fisicità è spesso anch’essa erroneamente associata ad una ricerca ossessiva compulsiva della perfezione fisica anche nel gentil sesso… Era quella di far successivamente passare invece un bel messaggio in televisione. […] Chiaramente il problema che potesse passare un messaggio sbagliato sapevamo ci fosse, ma abbiamo voluto rischiare”

Il suo messaggio continua: “Io sono anni che prendo insulti e critiche gratuite […] Credo che dopo più di 3 anni in cui non sono mai comparso in tv, ne sui quotidiani di gossip che trattano queste cose, ne ho mai rilasciato un’intervista in mia difesa, ne ho mai fatto promozioni sui miei canali social di alcun tipo, nemmeno delle mie molteplici attività imprenditoriali… […] In sostanzia io non voglio nulla” e conclude chiedendo di archiviare una volta per tutte questa storia.

“Daniele preparando già 10 puntata ancora prima di entrare” ha twittato un utente riportando la sua lunga risposta pubblicata su Instagram.

