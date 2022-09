GF VIP, concorrente ha insultato Sonia Bruganelli? Cosa aveva dichiarato un anno fa sull’opinionista

Sonia Bruganelli criticata e insultata da una concorrente del nuovo GF Vip: cosa scriveva su Twitter

Il Gf Vip non è ancora cominciato ma le polemiche sì. Una di queste riguarda Elenoire Ferruzzi che un anno fa, da spettatrice, avrebbe insultato Sonia Bruganelli sui social.

Elenoire Ferruzzi è una showgirl e icona trans e quest’anno varcherà la soglia della porta rossa, diventando ufficialmente una concorrente del GF Vip 7.

L’artista un anno fa avrebbe infatti scritto su Twitter, in risposta a chi le chiedeva cosa pensasse di Sonia Bruganelli “è una c**sa presuntuosa con un porro sul labbro che conserva per il minestrone”.

A chi le ha fatto notare chi fosse Sonia, Elenoire aveva continuato a rispondere: “E quindi? Dopo sta pappardella cosa vuoi che me ne frega. Rimane comunque una sf***ta borgatara col porro può avere anche tutti i milioni di euro al mondo, la sua indola è quella e nessuno gliela cambia”.

Sempre un anno fa, Elenoire Ferruzzi scriveva su Twitter: “Bruganelli abbandona lo studio del Gf Vip, domani mattina appuntamento alle ore 7:00 per la bruciatura del suo porro su labbro. Se ne era completamente dimenticata, non può fare tardi. E pensare che quel porro aveva deciso di conservarlo per il minestrone”

Foto: Ufficio Stampa Mediaset