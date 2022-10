Gf Vip, Nikita lo ha fatto per far parte del reality? La bugia che avrebbe detto per avere più chance

La modella Nikita Pelizon ha mentito per avere una chance in più di conquistare ii pubblico del GF Vip?

Il Gf Vip sta entrando nel vivo e giorno dopo giorno si scopre qualcosa di più sui concorrenti, per loro stessa ammissione o, in alcuni casi, per via di qualcuno che fuori dalla casa parla al posto loro.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Nikita Pelizon non sarebbe single come invece ha affermato di essere, e secondo alcuni avrebbe mentito su questo aspetto per avere più chance di partecipare al reality.

D’altronde la modella ha tutte le carte in regola per far perdere la testa a qualche concorrente e si sa, le dinamiche di cuore appassionano da sempre il grande pubblico.

Basta vedere come molti utenti siano delusi dalla squalifica di Ginevra Lamborghini, che in questo modo non potrà continuare a fare sognare tutti quelli che speravano in una love story con Antonino Spinalbese.

A sostenere questa tesi c’è il settimanale Chi che ha scritto che “Nikita Pelizon è entrata da single ma l’ha fatto mentendo. […] È fidanzatissima e, poco prima di lasciare il telefono alla produzione, ha fatto una lunga videochiamata con il fidanzato. Lui è un imprenditore milanese nel settore della ristorazione che al momento ha scelto, d’accordo con Nikita, di rimanere nell’ombra”. Sarà vero?

