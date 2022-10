Gf Vip, ‘Tiè’: Antonino lo farà ad inizio puntata per Ginevra durante i saluti iniziali

Antonino Spinalbese non vede l'ora della diretta del GF Vip per poter salutare in puntata Ginevra Lamborghini

Stefania - - Ultimo aggiornamento

La squalifica di Ginevra Lamborghini al GF Vip ha turbato alcuni concorrenti e soprattutto Antonino Spinalbese che con lei sta instaurando una bella amicizia, ma non solo. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Ginevra Lamborghini e l’imitazione di Marco Bellavia: cosa hanno trovato i fan del programma che non vogliono il suo rientro nella casa In merito a ciò che è successo con Marco Bellavia, Antonino si è preso parte della colpa della frase pronunciata da Ginevra, che le è costata la squalifica immediata. Oggi Antonino, parlando con Cristina Quaranta, ha spiegato che appena inizierà la diretta di giovedì, saluterà Alfonso ma anche Ginevra: “Domani glie lo dico: “Ciao Ginevrà! Tiè!”. “Antonino: ‘Ci sarà Ginevra in studio domani glie l’ho chiesto’, Patrizia: ‘A chi?’ Antonino: ‘Ad Alfonso’ e poi censura” ha riportato un utente su Twitter. “Sono le 2:45 e Antonino non smette di pensare a Ginevra. Solo 2 settimane di rapporto e questi sono gli effetti. Altro che amicizia” ha scritto qualcun altro. “Antonino distruggendo la ship dicendo che Ginevra per lui era come una sorella. Ora i fan andranno a dire che non ha detto queste cose, che mente, che loro sanno e che i suoi occhi parlano. Aspettando gli altri film che si faranno” ha scritto qualcun altro. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy