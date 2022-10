Gf Vip, Nikita e l’acqua sprecata: la reazione di Wilma sorprende anche Charlie

Nikita Pelizon ha provato a far ragionare Wilma per evitare di sprecare acqua, senza però successo...

Nella casa del GF Vip, il nervosismo sembra aver raggiunto le stelle. La convivenza forzata infatti sta facendo emergere le personalità e i caratteri di tutti i “vipponi”.

Una degli ultimi episodi ha visto protagonista Nikita, che ha provato a far ragionare Wilma per evitare di sprecare acqua inutilmente, facendole notare: “So che fai i piatti da una vita, non arrabbiarti ma chiudi l’acqua, se devi insaponarli non ti serve l’acqua aperta”.

“Sto lavando io e lavo come pare a me. Per cortesia, fai il caffè. Una sta lavando e pulendo e lei deve venire a sindacare e a dire quello che bisogna fare” le ha risposto Wilma in malo modo. Charlie ha cercato di riportare il sereno tra le due, senza però riuscirci.

Su Twitter, un utente ha scritto: “Nikita ha fatto un’osservazione di puro buon senso, l’acqua non va sprecata. Ancora una volta i giovani insegnano agli anziani della casa che rispondono solo con arroganza, violenza e volgarità”.

“Due adulti, Wilma e Charlie, che non comprendono che Nikita non voleva insegnarle come si lavano i piatti, ne tantomeno voleva lavarli lei. Nikita, alla sig.ra Wilma, voleva solo fare capire, per ben 2 volte, che l’acqua, se non è necessaria, va chiusa!” ha twittato un altro utente.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy