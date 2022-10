GF Vip, Luca rischia la squalifica: quello che ha detto nella notte è una bestemmia? Ecco il momento

Luca Salatino e quella parolaccia pronunciata più volte: è una bestemmia oppure no?

Sui social si aperto il dibattito in merito a un’espressione usata più volte da Luca Salatino. Persino questa notte, dopo la diretta su Canale 5, l’ex tronista di Uomini e Donne ha usato l’espressione che per alcuni è una bestemmia, per altri no.

Diversi concorrenti nel corso delle ultime edizioni sono stati eliminati per aver pronunciato delle bestemmie e adesso ci si interroga se quella usata da Luca lo sia o meno.

Salatino ha infatti usato diverse volte una storpiatura di una ben più conosciuta bestemmia, che dovrebbe rientrare quindi nel vocabolario come parolaccia e null’altro e non costargli la squalifica, come invece è accaduto ad altri vipponi in passato.

“Luca: “Attilio mi ha sco***ggiato addosso… Ma porco**inci”. Elenoire: “Non ti accorgi di quel che dici, hai detto una parola pesante”. Luca: “Ma porco**inci non è una bestemmia”” ha riportato un utente su Twitter.

“Per fortuna ha detto ‘porco**nci’ e si sente chiaramente, perché non sono ancora pronto a vederlo fuori dalla casa” ha scritto un altro utente. “Ok adesso ditemi se porco**nci è una bestemmia” ha chiesto qualcun altro.

