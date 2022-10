GF Vip, Charlie Gnocchi rischia di essere squalificato? La n-word detta prima della puntata

Charlie Gnocchi al centro della polemica sui social per la n-word pronunciata durante un discorso nella casa

Nuovo giorno, nuova polemica intorno al GF Vip. Questa volta, dopo il dramma di Marco Bellavia, le squalifiche e l’abbandono di Sara Manfuso, è la volta di Charlie Gnocchi, che in casa avrebbe pronunciato la n-word proprio prima della puntata in diretta.

LEGGI ANCHE:– GF Vip, Charlie Gnocchi lo dice su Eleonoire Ferruzzi: vuole consolare Luca ma peggiora le cose? Quella frase che non piace a tutti

“Charlie ha deciso di dirle e farle tutte e io ho deciso di registrarle ogni volta” ha scritto un utente su Twitter che ha condiviso il video in cui si sente Charlie Gnocchi pronunciare la n-word. “sopra aveva avrà avuto il capello così, ma ce li aveva ricci, ma quel riccio da ne**o” ha detto Charlie, parlando con Antonino Spinalbese.

In molti hanno chiesto la squalifica del concorrente, un po’ come era accaduto in passato con Fausto Leali, squalificato dal gioco per lo stesso motivo. Alfonso Signorini, però, l’anno dopo aveva spiegato che per episodi del genere sarebbero stati tenuti in considerazione anche le intenzioni e i contesti in cui le parole vengono usate, e non solo il significato in sé.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy