Gf Vip, lite nella notte: cosa fa Alberto alle spalle di Carolina che urla contro Charlie

Carolina Marconi e Charlie Gnocchi hanno avuto un battibecco, nel frattempo Alberto in lontananza balla...

Nella casa del GF Vip le liti cominciano a essere all’ordine del giorno. L’ultima in ordine di tempo è stata quella tra Carolina Marconi e Charlie Gnocchi.

Carolina ha infatti accusato di Charlie Gnocchi di “fare il gioco del Grande Fratello”, reo di aver incitato il gruppo a partecipare alle attività su indicazione della produzione. “Tu non devi essere il burattino del Grande Fratello, devi fare le cose che ti senti di fare”.

“Alberto dietro che balla mentre Carolina è impazzita e impegnata a demolire Charlie Gnocchi” ha twittato un utente, condividendo le immagini dello scontro tra i due, dove in lontananza si vede Alberto ballare.

“Io non vedo l’ora che ci sia la clip in puntata con la musica drammatica e Alberto che balla a caso” ha scritto un altro utente. “Durante queste discussioni io come Alberto dietro che balla” ha twittato qualcun altro.

Carolina ha poi aggiunto, riferendosi a Charlie: “Entra nel confessionale e poi esce, discute con tutti, litiga con tutti per avere litigate perché vuole avere la clip. Una persona è scoppiata dal nulla, a me sa di finzione”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy