GF Vip, Antonino furibondo contro Charlie: la lite avvenuta di notte. Mai visto così l’ex di Belen

Nella notte Antonino ha discusso con Charlie Gnocchi che voleva imporre la sua visione al resto del gruppo, senza però successo...

Nella casa del GF Vip, Charlie Gnocchi è arrivato ai ferri corti con Antonino Spinalbese. Tutta colpa di un gioco che Charlie voleva organizzare ma alcuni concorrenti hanno deciso di non partecipare.

LEGGI ANCHE:– Antonino Spinalbese sul ‘fantasma’ di Stefano de Martino nel rapporto con Belen Rodriguez: cosa afferma

Il tirarsi indietro di Amaurys, George e Pamela ha fatto indispettire Charlie Gnocchi che ha iniziato a fare un discorso su quanto sarebbe importante come gruppo conoscersi e così via: “Saremmo un gruppo favoloso con mille belle personalità e ci perdiamo in cavolate. Volevo riunire tutti per vedere se il nostro gruppo ha delle cose che non vanno bene e che possono essere migliorare”.

Antonino Spinalbese, però, è sbottato: “Eravamo in 12 sul divano, potevamo giocare […] Hai un modo di parlare alle persone sbagliato”. “Non Antonino che fa capire a Charlie il suo modo di fare 24 ore su 24” ha twittato un utente condividendo le immagini in cui si vede Antonino discutere con Charlie.

Il discorso di Antonino è continuato: “Vogliamo fare i giochi? Chiamalo come vuoi tu, confronto? Fino a 10 minuti fa lo volevi fare. Smettila, non mi manipolare, non sono un idiota. Volevi parlare? Se tu ti comporti da maleducato e sei un prepotente non trovi più nessuno dietro le tue spalle. C’hai trent’anni più di me no? Dove li hai spesi ‘sti trent’anni per non accettare le cose che hai fatto una ca**ta?” ha affermato Antonino.

“Sei un grande Charlie” quante volte l’ha ripetuto stasera?” ha twittato un utente. “Tutto è nato da Charlie che voleva riunire i concorrenti e si è rivolto in maniera arrogante con Amaurys” ha spiegato un altro concorrente.

Foto: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy