GF Vip, Katia Ricciarelli e Soleil Stasi rischiano la squalifica: la bestemmia detta in diretta

Katia Ricciarelli e Aldo Montano a rischio squalifica per bestemmia? Cosa hanno detto durante la diretta di stanotte

Ascoltando l’audio del video si sente pronunciare un intercalare tipico veneto ‘dio buono’. L’espressione è stata pronunciata per la prima volta dopo la puntata del GF Vip da Katia Ricciarelli (vedi tweet con video) mentre la seconda volta la stessa frase sembra sia essere stata pronunciata da Aldo Montano.

C’è poi da capire se tale espressione sia da considerare bestemmia (‘non nominare il nome di Dio invano’ cit.) come dichiarano alcuni utenti o sia semplicemente un intercalare tipico veneto che in fin dei conti significa ‘dio buono’. Nel qual caso non potrebbe non essere preso in considerazione come bestemmia.

Alcuni utenti per questa espressione ripetuta più volte nelle prime ore della diretta della nuova edizione sono tornati al GF Vip dello scorso anno, quando Dennis Dosio fu eliminato per una bestemmia simile.

‘Se Dio bono è una bestemmia, vi consiglio di non entrare in Veneto, vi ridono dietro. Inoltre smettetela di dire che Dosio fu squalificato per lo stesso motivo, perchè disse chiaramente boia‘, così dichiara un utente su Twitter.

‘Bestemmia = Associare una divinità ad un insulto Dio Bono significa Dio BUONO ergo non è una bestemmia. Lo scorso anno fu pronunciato Dio Boia #gfvip’, il post di un altro utente su Twitter.

Soleil Stasi, la frase pronunciata durante la notte

Alcuni utenti di Twitter hanno notato che durante la notte Soleil potrebbe aver troncato a metà una bestemmia:

“Io ho sentito un “Dio po” di Soleil letteralmente alle 5 del mattino, 4 ore dopo la fine della prima puntata” ha scritto un utente su Twitter. “Dio po credo sia la divinità protettrice dei fiumi” ha ironizzato qualcun altro.

Dopo Il sospetto su Katia Ricciarelli e Aldo Montano, la bestemmia potrebbe essere stata pronunciata anche da Soleil. Il suo nome si aggiunge alla lista di quelli che – quasi sicuramente – verranno presto ripresi per il linguaggio usato nella Casa.