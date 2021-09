Francesca Cipriani show durante la notte: fa ‘danni’ in casa, critica uno sponsor e viene censurata

Francesca Cipriani show nella notte: fa 'danni' in casa e viene 'censurata' dal GF Vip. Ecco cosa è successo nelle prime ore in casa

Si sapeva che Francesca Cipriani sarebbe stata la stella di questo GF Vip ma nessuno si aspettava che il suo show iniziasse subito con il suo ingresso in casa. La bellissima showgirl molto prorompente con il suo abito blu succinto, appena entrata in casa ha fatto subito danni: ‘Alfonsooo ho rotto una cosa’.

Francesca, infatti, stava testando con il movimento delle braccia la sofisticata cyclette a disposizione dei concorrenti per generare acqua calda in casa. La forza della Cipriani ha praticamente staccato il pedale dalla bicicletta e subito i concorrenti della casa hanno commentato: ‘Hai tolto già l’acqua calda’.

Come se non bastasse Francesca Cipriani beve una bottiglia d’acqua offerta da uno dei tanti sponsor presenti all’interno della casa del GF Vip. La showgirl, però, sembra non gradire il gusto dell’acqua ed esclama: “BLEEEAH QUEST’ACQUA È IMBEVIBILE”

Un utente commenta l’espressione piuttosto colorita di Francesca Cipriani nell’assaggiare l’acqua dello sponsor ed esclama in un tweet: ‘Me li vedo già tutti gli sponsor che tremano per ogni cosa che tocca la Cipriani dopo che ha detto che l’acqua fa schifo #GFvip‘

Francesca Cipriani si fa censurare dal GF Vip

Come se non bastasse, Francesca Cipriani si è già fatta censurare dal GF Vip perchè stava commentando la puntata di ieri sera di Scherzi a parte.

‘Cipriani: “avete visto scherzi a parte ieri sera?” TAAAAC CENSURA STO MALE #gfvip‘, ha commentato un utente su Twitter o ancora ‘Non la Cipriani che si fa censurare subito parlando di scherzi a parte #gfvip’: è il commento di un altro fan del GF Vip su Twitter

Insomma, viste le prime ore della Cipriani nella casa del GF vip, sicuramente ne vedremo delle belle nei prossimi giorni.