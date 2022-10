GF Vip, Gegia insulta pesantemente Antonella: l’epiteto usato davanti a Carolina e Nikita

Gegia e Antonella ai ferri corti: come reagirà quest'ultima appena saprà come è stata definita dall'attrice?

Dopo il triste episodio che ha riguardato Marco Bellavia, tra Antonella Fiordelisi e Gegia i rapporti sembrano essersi incrinati irrimediabilmente.

LEGGI ANCHE:– GF Vip, Sara Manfuso spiattella un segreto di Carolina Marconi: quella frase shock sulla parete dell’armadio

Antonella ha più volte accusato Gegia di avere poca sensibilità, Gegia dal canto suo si è spesso innervosita nel parlare con Antonella, fino all’episodio di questa notte, dove, dopo la diretta e le nomination di rito, ha rivolto verso la ragazza un epiteto che non è piaciuto a molti.

Antonella, infatti, è risultata la preferita per il pubblico da casa e per questo ha potuto scegliere il primo “vippone” da mandare direttamente al televoto: la sua scelta senza alcun dubbio è stata quella di nominare Gegia e chiudere una volta per tutte i loro conti in sospeso.

“Io non ho preso nomination, a me mi ci ha mandato direttamente la zo*****tta” Gegia deve uscire malamente da quella casa” ha riportato un utente su Twitter.

Adesso i fan attendono la reazione di Antonella, che quasi sicuramente arriverà nella prossima diretta su canale 5, attesa per il prossimo giovedì.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy