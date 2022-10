GF Vip, Sara Manfuso spiattella un segreto di Carolina Marconi a Elenoire: quella frase shock sulla parete dell’armadio

Carolina Marconi si è confidata con Sara Manfuso ma quest'ultima ha pensato di rivelare il segreto anche ad Elenoire Ferruzzi

Al Gf Vip, Carolina Marconi è apparsa in sintonia con Sara Manfuso, tanto da decidere di farle alcune confidenze che, però, nel giro di qualche minuto sono state spiattellate.

A raccontare cosa è successo è stata la stessa Sara a Elenoire: “Carolina mi ha detto vieni con me in camera, io pensavo che mi volesse dare una sua cosa e ho sbagliato. Ha aperto il suo armadio, ha preso un pennarello, ha scritto una cosa sulla parete, poi l’ha cancellata. Il testo è questo: “A mio marito hanno dato il carcere 20 mesi per violenza domestica”.

“Ma Sara? Boh, quella glielo scrive di nascosto e lei… Grandissima concorrente eh, ma umanamente scarsa davvero (non che avessimo bisogno di altre prove)” ha scritto un utente su Twitter, condividendo il video in cui si vede Sara spiattellare tutto ad Elenoire.

“Va bè Sara sei scorretta, basta smuovere un po’ il microfono per non far capire ciò che dici, hai voluto far sapere dei problemi di Carolina volutamente” ha twittato qualcun altro.

“E menomale che Sara Manfuso ha detto che lavora ogni giorno contro problemi di vario genere, tra cui violenze. Ma pensa te i clienti vedendola spiattellare le confidenze altrui sulle violenze cosa possono pensare. Mi metterei le mani nei capellI” ha scritto un altro spettatore.

“Quindi Carolina ha fatto una confidenza estremamente privata a Sara che addirittura ha dovuto scrivere e Sara è andata a parlarne tranquillamente con Elenoire, aiuto” ha scritto un altro utente. Ora in tanti si chiedono: come la prenderà Carolina?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy