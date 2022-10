GF Vip, Edoardo scherza troppo con i sentimenti di Alberto? Cosa fa dopo il bacio a lui: la scena piccante con Antonella che non piace a tutti

La vicinanza tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis al GF Vip fa discutere i telespettatori per via degli atteggiamenti del primo: ecco cosa ha fatto

I telespettatori del GF Vip sembrano essere piuttosto irritati per quanto sta accadendo tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis: in particolare, starebbero imputando al primo di aver preso in giro il secondo, scherzando con i suoi sentimenti. Ma cosa starà accadendo tra loro nella casa più spiata d’Italia?

GF Vip: Edoardo Donnamaria scherza con i sentimenti di Alberto De Pisis? Cosa è successo oltre al bacio?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis, ieri, c’è stato un avvicinamento piccante durante un ballo in giardino che è coinciso con un bacio, per quanto accennato… Donnamaria si è avvicinando ad Edoardo ballando, salendogli in braccio e stampandogli un bacio sulle labbra…

Alberto è rimasto senza parole e non è riuscito a reagire, palesemente imbarazzato. Ma è probabilmente la dimostrazione che a De Pisis Edoardo piaccia davvero tanto.

Edoardo si avvicina ad Antonella… De Pisis innervosito dal suo atteggiamento

Quello che però a molti non va giù è che, dopo il bacio, Edoardo si è in qualche modo allontanato dal coinquilino, avvicinandosi ad Antonella Fiordelisi e passando molto tempo con lei, a coccolarla sul divano (e a guardare il bacio saffico tra la schermitrice e Giaele).

La cosa non è piaciuta affatto ad Alberto che, quando Amaurys ha detto “Antonella sta giocando con Edoardo“, ha messo su una faccia particolarmente irritata. Anzi, è rimasto nervoso tutta la sera (a dire il vero, anche visibilmente intristito), tanto è vero che Antonino Spinalbese ha imputato la colpa a Donnamaria che, a suo dire, avrebbe stuzzicato De Pisis.

E, anzi, l’ex di Belen Rodriguez ha aggiunto che “ad Edoardo piace il fatto di piacere ad Alberto“… Cosa succederà ancora tra i due? Arriveranno alla resa dei conti?

