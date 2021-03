GF Vip, il discorso di Tommaso Zorzi con frecciatina: ‘Volevate essere me ma non ce l’avete fatta’

Tommaso Zorzi tiene una sorta di riluttante discorso dopo la vittoria del GF Vip: ecco cosa ha detto lanciando qualche frecciatina...

La vittoria finale di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip non era certo inaspettata: l’influencer ha perciò tenuto una sorta di discorso, nel quale però non ha mancato di sfoggiare il suo stile, lanciando qualche frecciatina qua e là. Ma cosa avrà mai detto il neo-vincitore del GF Vip 5?

Nel suo discorso finale dopo la vittoria del GF Vip, Tommaso Zorzi non perde l’occasione di lanciare qualche frecciatina velenosa. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Il discorso finale di Tommaso Zorzi dopo la vittoria del GF Vip

Andiamo con ordine. Dopo la vittoria e la finale del GF Vip, Tommaso Zorzi e gli altri concorrenti hanno festeggiato in albergo. È stato lì che lui, presentatosi in tuta, t-shirt e tacchi vertiginosi, con un calice di vino in mano ha dato spettacolo per tutta la sera. D’altronde, cosa altro vi aspettavate da un personaggio così istrionico?

Ebbene, tra le varie cose, Tommaso si è ritrovato con Francesco Oppini, che voleva fargli fare un discorso per celebrare la vittoria.

Tommaso e la frecciatina post vittoria: “volevate essere me…”

“Io ho vinto, non serve il discorso”, ha però risposto il buon Zorzi immortalato da Guenda Goria. Ha però concluso con una meravigliosa frecciatina: “Il discorso è che volevate essere me ma non ce l’avete fatta”.

Ma nel suo show post del dopo finale, Tommaso ha anche voluto fare un ringraziamento a tutti e, tra un balletto e l’altro, ha rivolto un gesto dell’ombrello alla telecamera dicendo: “Ho vinto! Toh!”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy