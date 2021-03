GF Vip, Tommaso Zorzi show in albergo: cosa è successo durante la festa dopo la puntata

Tommaso Zorzi trionfa al Grande Fratello Vip e dà vita ad uno straordinario show dopo la puntata finale: ecco che cosa ha combinato in albergo

Il trionfo di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip non è certo giunto inaspettata, ma sapete che cosa ha combinato in albergo il vincitore del reality subito dopo la puntata finale? Tommaso ne ha fatte davvero di tutti i colori, come ovviamente il suo stile ci ha abituato in questi mesi di GF Vip. Ma cosa avrà mai fatto?

Gasato per la vittoria, Tommaso Zorzi ha dato vita a un vero e proprio show in albergo dopo la puntata finale del GF Vip. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Tommaso Zorzi dopo la finale del GF Vip: l’outfit originale

Andiamo con ordine. Dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip, i protagonisti del reality si sono riuniti in albergo per festeggiare, ed è stato lì che Tommaso Zorzi si è presentato con un outfit a dir poco particolare: t-shirt verde militare, pantaloni cachi e i suoi immancabili tacchi vertiginosi rosso fuoco!

Un look che non passa certo inosservato… specie in mezzo agli abiti eleganti di tutti gli altri concorrenti!

TOMMASO CHE FA IL SUO INGRESSO IN ALBERGO CON I TACCHI

UNICO #tzvip — mar🌹 (@xxmarziaxx_) March 2, 2021

Il vincitore del GFVIP5 tornato in albergo a festeggiare la SUA vittoria. Tutti vestiti eleganti e poi arriva lui, magliettazza da muratore, pantaloni incommentabili e tacchi vertiginosi rossi fuoco. Vi presento Tommaso Zorzi 👏🏼👏🏼👏🏼 #tzvip #gfvip#tommasovincitore pic.twitter.com/dgguu1SnbZ — Benedetta🐱 (@dettabene10) March 2, 2021

Tommaso è in albergo insieme a fra, ha i tacchi e vino rosso. Possiamo andare a dormire tranquille.



Vi amo tantissimo veramente, siamo una squadra fortissima ❤️✨🥺#tzvip — Alessia✨68%✨ (@aalexaandrellaa) March 2, 2021

Ad immortalare Tommaso ci ha pensato anche Giacomo Urtis, che ha ripreso l’ingresso di Zorzi al ristorante dell’albergo per il party post-reality, facendo notare anche il fatto che Francesco e Tommaso fossero vicini!

Ma nel suo show post del dopo finale, Tommaso ha anche voluto fare un ringraziamento a tutti e, tra un balletto e l’altro, ha rivolto un gesto dell’ombrello alla telecamera dicendo: “Ho vinto! Toh!”

Sicuramente un grande sfogo (stimolato da Sonia Lorenzini, che ha fomentato un po’ l’esaltazione di Tommaso), che dopo tutti questi mesi di reclusione, litigi, critiche e stress corona a pennello la vittoria meritatissima dell’influencer.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy