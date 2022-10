GF Vip, diretta interrotta da circa un’ora: zuffa tra Gegia e Cristina? Cosa sta succedendo nella casa

È stata sospesa improvvisamente la diretta del GF Vip e l'ipotesi più plausibile è quella di una lite furiosa tra Gegia e Cristina

Dall’abbandono di Marco Bellavia, il GF Vip sta vivendo un momento decisamente movimentato e drammatico.

Il crollo di Marco e il comportamento del resto dei concorrenti ha scatenato l’ira degli spettatori, che ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci. Tutto risolto, dunque? Niente affatto. In casa, infatti, gli equilibri tra i concorrenti sono stati alterati e di conseguenza il reality sembra reggersi su un filo sottilissimo. In queste ore, la diretta del GF Vip è stata interrotta.

Sul sito appare il logo della trasmissione, e sul Canale 55 dedicato al reality stanno andando in onda delle repliche, con tanto di scritta “rewind”. Inevitabilmente sui social gli utenti si stanno confrontando e stanno cercando di capire cosa possa essere successo.

Le ipotesi sono diverse: si va da un possibile stop imposto dopo denuncia del Codacons (a seguito gli eventi che hanno interessato Marco Bellavia) a una ipotetica lite furiosa tra Gegia e Cristina Quaranta. Gegia, durante l’ultima diretta su Canale 5, era finita al centro delle discussioni per via del suo atteggiamento mantenuto fino all’ultimo rispetto ai problemi di Marco Bellavia, e il web aveva chiesto persino la radiazione dall’albo degli psicologi, nel quale figura il suo nome.

C’è anche l’abbandono improvviso di Sara Manfuso, che avrebbe deciso di andarsene proprio oggi a seguito delle accuse degli ultimi giorni in cui lei, come tutti gli altri vip, è stata protagonista in qualche modo involontaria. Si attende di scoprire di più.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy