GF Vip, Marco Bellavia ha dovuto pagare la penale per aver abbandonato la casa? Cosa si è scoperto

Marco Bellavia e il suo abbandono prematuro: cosa prevede il suo contratto in merito a penali?

L’abbandono di Marco Bellavia al GF Vip fa ancora discutere per le dinamiche dell’accaduto, e soprattutto per il gruppo di vipponi giudicati per niente solidali, i cui comportamenti sono stati redarguiti durante l’ultima puntata in diretta.

LEGGI ANCHE:– GF Vip, Marco Bellavia come sta? Antonella preoccupata: ‘Sta chiuso da qualche parte’. Ecco dove si trova dopo aver abbandonato la casa

Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci hanno, infatti, pagato per tutti con l’eliminazione ma ora che il conduttore e volto storico della tv è uscito, c’è chi si interroga sul suo stato di salute e soprattutto sui dettagli del suo contratto che lo legava al reality.

Stando infatti ai regolamenti degli anni passati, chi abbandona di sua spontanea volontà la casa del Grande Fratello prima del dovuto paga una penale, che può variare a seconda della popolarità del personaggio e di altri fattori.

Questo è quello che prevede la prassi ma secondo alcune indiscrezioni, nel caso di Marco Bellavia, Alfonso Signorini avrebbe fatto una modifica al regolamento. Marco, infatti, è stato vittima di bullismo e d’ora in poi chiunque sia costretto a subire quanto subìto da lui non dovrebbe pagare alcuna penale in caso di abbandono del programma.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy