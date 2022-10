GF Vip, il gesto di Daniele per Nikita dopo la puntata: forse quello che lei raccontava non era del tutto falso

Al GF Vip, il gesto di Daniele Dal Moro nei confronti di Nikita Pelizon conferma che lei non aveva torto sull'ex tronista: ecco cosa ha fatto

Nei giorni scorsi al GF Vip ha fatto discutere il fatto che Nikita abbia parlato di un’attrazione di Daniel Dal Moro nei suoi confronti… La questione, però, sembra essere andata avanti e (a quanto pare) la Pelizon non era proprio nel torto come credevano molti telespettatori. Ma cosa starà succedendo tra i due?

GF Vip: il gesto di Daniele Dal Moro che squadra Nikita dalla testa ai piedi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nei primi giorni di GF Vip 7, Nikita Pelizon ha notato che Daniele Dal Moro fosse sempre attorno al lei, non perdendo mai occasione per parlarle. Gesti che facevano pensare ad un interesse del primo per la seconda, tant’è che più volte la concorrente ha detto di essere convinta che l’ex tronista sia attratto da lei, avendone notato gli sguardi (e praticamente un interesse solo fisico).

Non è del tutto falso, in realtà, nonostante alcuni telespettatori del reality dicano che si tratti di una impressione della sola Pelizon. Sul web è stato diffuso un breve video, una clip nella quale si vede Daniele che, mentre sta fuori a fumare con gli altri, squadra Nikita dalla testa ai piedi.

La Pelizon non aveva completamente torto?

È questa la prova che l’interesse di Dal Moro nei suoi confronti esista davvero e non sia un’invenzione della concorrente? D’altronde in molti si stanno accorgendo che lui provi spesso a starle vicino, ronzandole intorno e attaccando bottone…

Ma quando Cristina Quaranta ha interrogato la Pelizon sulla questione, chiedendole se con Dal Moro stesse per nascere qualcosa, lei ha risposto con un “please, c’mon. siamo tutti fratelli qua“… Non che le affermazioni di Nikita siano tanto convincenti… Però qualcosa, almeno da parte di Daniele nei suoi confronti potrebbe esserci. Una conferma che lei, a riguardo, non aveva completamente torto. Come evolverà?

