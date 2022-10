GF VIP, ‘un altro l’avrei affogato’: Cristina Quaranta parla di quella scena in piscina con Marco Bellavia

Cristina Quaranta si sfoga con gli altri concorrenti e racconta dell'episodio con Marco Bellavia

La puntata del lunedì sera del GF Vip ha turbato gli animi dei concorrenti rimasti in gara. La puntata è stata pesante per tutti considerando il crollo di Marco Bellavia (che ha abbandonato il gioco durante la settimana), la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci, entrambe arrivate a causa delle gravi parole e atteggiamenti tenuti nei confronti proprio di Marco.

LEGGI ANCHE:– GF Vip, Elettra Lamborghini sulla sorella Ginevra: quel mi piace su Twitter che fa capire che è ancora arrabbiata

Dopo la puntata, Cristina Quaranta ha parlato con altri concorrenti di quanto accaduto e, a bordo piscina, con Charlie Gnocchi, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria ha raccontato di quando Marco Bellavia si sarebbe attaccato ai suoi capelli in piscina mostrando “un atto di aggressività”: “Quando è successo il fatto in piscina, mi sono girata e gli ho detto ‘allora sei proprio cretino’, lui mi ha detto: ‘scusami Cri, mi sono fatto prendere dall’euforia’. Se fosse stato un altro, te lo giuro, lo avrei affogato. Ma ho capito che era lui e non volevo sparare sulla croce rossa”.

Le sue parole, ancora una volta, non sono piaciute al pubblico: “Cristina Quaranta: ‘Se non fosse stato lui l’avrei affogato’. Bel commento complimenti. La regia censura” ha twittato un utente che ha sentito il commento della concorrente.

“Agghiacciante, fosse stato suo figlio a stare male lo avrebbe affogato lo stesso. Che gentaglia ridicola più provano a mettere la toppa e più si vede il buco. è meglio che stanno in silenzio che gli è andata fin troppo bene stasera” ha scritto un altro utente, condividendo il video in cui si vede Cristina Quaranta parlare con gli altri concorrenti su quanto accaduto.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy