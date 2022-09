GF Vip, ‘vomito’: Elettra Lamborghini e la stories riferita alla sorella Ginevra? C’è anche un mi piace ai tweet che fa pensare

Durante la terza puntata del GF Vip, Elettra Lamborghini ha pubblicato qualcosa e messo un like che sembrano riferiti a Ginevra... Ecco cosa è successo

Dopo l’ultima puntata del GF Vip 7 è spuntato qualche messaggio di Elettra Lamborghini diretto a sua sorella Ginevra che, sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha fatto riferimento ai rapporti interrotti con la sorella minore. Ma cosa avrà mai detto l’interprete di Pem Pem e Caramello durante la serata?

LEGGI ANCHE :– GF Vip, Ginevra e Nikita: quel discorso troppo piccante che imbarazza George Ciupilan. Cosa è successo stanotte

Elettra Lamborghini: la reazione durante il GF Vip rivolta a sua sorella Ginevra?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la terza puntata del GF Vip, Ginevra Lamborghini è tornata a fare riferimento al suo non rapporto con la sorella Elettra. In Mystery Room ha chiesto di nuovo di poter far pace con lei, prima di ricevere un videomessaggio di buon compleanno da parte del padre.

In molti, in quel momento, hanno notato una Instagram Stories di Elettra, comparsa giusto per un attimo sui social e subito rimossa: una storia musicale, con la canzone di Fabri Fibra ‘Mal di stomaco‘. Un riferimento nemmeno troppo celato alle parole di Ginevra? Sembra proprio di sì…

Il like di Elettra e il mancato commento di Ginevra

Tuttavia, poco dopo, la regina del twerk ha messo like ad un commento di un utente che recita “Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto“.

La questione è subito arrivata al GF Vip, dove Alfonso Signorini ha fatto presente la cosa a Ginevra Lamborghini, riportando subito il gesto di Elettra. La sorella maggiore, però, ha deciso di non commentare, limitandosi a pronunciare un diplomatico: “La mia porta è sempre aperta”.

Insomma, la questione non è ancora risolta e il mistero su quello che può essere successo tra le due sorelle è ancora in piedi… Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate?

Photo Credits: Kikapress