GF Vip, Alex abbraccia Soleil a letto e le dice una cosa all’orecchio: ecco cosa le ha detto stanotte

Continua il rapporto controverso tra Alex Belli e Soleil Sorge nonostante i dubbi fuori dalla Casa del Gf Vip

Continua il rapporto controverso tra Alex Belli e Soleil Sorge, nonostante fuori dalla Casa, Delia – la moglie di Alex – abbia manifestato ampiamente il suo dissenso verso il legame tra i due.

Tra Alex e Soleil sembra sia in corso un continuo tira e molla: da una parte Soleil comincia a nutrire dei dubbi su Alex e consorte, dall’altra però non riesce a resistere al contatto con Alex.

Durante la notte, che i due hanno passato stretti stretti, Alex ha sussurrato all’orecchio di Soleil: “Il nostro amore in tutte le forme non è un problema, il problema è degli altri, del pubblico. Dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?”.

Nel frattempo fuori restano Delia e il presunto fidanzato di Soleil ad assistere al legame tra i due: come avranno reagito all’ennesimo episodio che li vede così intimi?

Nonostante c’è chi ha messo in forte dubbio il matrimonio e l’unione tra Alex e Delia (Adriana Volpe), la coppia professa amore e complicità, e il rapporto con Soleil sembra creare non pochi problemi: i due gieffini infatti vanno dritti e spediti nel coltivare il loro rapporto di amicizia.

Dopo la puntata in diretta di lunedì scorso, che va come di consueto in onda su Canale 5, alcuni utenti sui social hanno notato un momento di intimità tra Alex e Soleil: l’attore avrebbe abbracciato forte Soleil, sussurrandole all’orecchio “Ti voglio bene“. In quell’occasione, è comparso addirittura chi avrebbe intravisto in loro l’intenzione di baciarsi…

Quel che è certo è che Alex Belli e Soleil passano gran parte del loro tempo insieme al GF Vip… Nella notte tra il 28 e il 29 novembre, l’attore si è fiondato a letto con la Sorge dopo aver passato quasi un’ora in attesa fuori dalla porta. Le ha fatto una carezza e le ha sussurrato qualcosa all’orecchio. Qualcosa che nessuno sembra aver capito, anche se le speculazioni non mancano di certo.

Non a caso, qualcuno fa notare che i due passano più tempo a letto che “in verticale”. Cosa penserà Delia fuori dalla Casa ora?