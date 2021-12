GF Vip, ‘hai tirato via tutto, anche lì sotto’: la battuta hot di Alex a Soleil

Sta facendo molto rumore la battuta hot che Alex Belli ha fatto a Soleil Sorge prima dell'ultima puntata del GF Vip: ecco cosa ha detto

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, a molti è sfuggito un momento hot tra Alex Belli e Soleil Sorge, con tanto di battuta piccante da parte dell’attore nei confronti della coinquilina. Pochi attimi, che però stanno già facendo vociferare tantissimo il web. Cosa sarà mai successo tra i due?

Momento hot al GF Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge, con quella battuta che sembra lasciare tanti sottintesi.

La battuta hot di Alex Belli sulle gambe di Soleil Sorge: cos’ha detto al GF Vip

Andiamo con ordine. Durante l’ultima puntata del GF Vip, Alex Belli ha fatto una battuta hot a Soleil Sorge che ha lasciato trasparire una serie di sottintesi che il pubblico ha colto, almeno adesso che in giro per il web ha cominciato a circolare una clip di quel momento.

Praticamente, prima della diretta su Canale 5, Stasi si era depilata e Alex, nell’ammirare il lavoro fatto dalla coinquilina, si è lasciato sfuggire un commento che sta seminando dietro di sé una serie di strascichi…

“Ti sei fatta i peli amore – ha commentato l’attore – Hai tirato via tutto, hai tirato via… Ho visto! Anche lì sotto ho visto!”

Commento goliardico oppure riferimento a un momento hot tra Soleil e Alex Belli al quale quest’ultimo ha voluto dedicare un commento?

Non lo sappiamo, ma sul web in tanti insinuano che, di Soleil, Alex abbia visto molto più di quanto non abbia lasciato intendere durante il reality. E qualcuno, come Deianira Marzano, si spinge anche a sostenere che i due abbiano addirittura consumato. Quale sarà la verità?

