Gf Vip 7, Luca lo fa ad Attilio Romita alle 4 di notte: lo scherzo notturno

Luca Salatino mette in scena uno scherzo nel cuore della notte: la vittima è Attilio Romita

Al GF Vip non manca il tempo per mettere in scena qualche scherzo divertente: è quello che ha pensato di fare proprio Luca Salatino, che nella notte ha preso “di mira” Attilio Romita.

È bastato un cappello, il buio della notte e un passo silenzioso per scatenare le risate del pubblico, collegato a vedere la diretta della casa del GF Vip.

“Non Luca che disturba Attilio mentre dorme, tutto questo alle 4 del mattino” ha twittato un utente, condividendo la clip in cui si vede il Luca Salatino dare fastidio al giornalista con un cappello al buio, nel cuore della notte.

“La regia decide di inquadrare solo gente che dorme, loro regalandoci gioie” ha commentato un altro utente, divertito dalla scena.

“A cosa sto assistendo ragazzi” ha scritto un altro spettatore, davanti alla scena senza senso ma ugualmente esilarante messa in atto da Luca ai danni di Attilio.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy