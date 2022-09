GF Vip, Ginevra Lamborghini dà spettacolo dopo la puntata: tutti pazzi per lei. Cosa ha fatto stanotte

Ginevra Lamborghini dà spettacolo dopo la seconda puntata del GF Vip: ecco che cosa ha combinato nella casa più spiata d’Italia

Ginevra Lamborghini è diventata già il personaggio più in vista del GF Vip 7 grazie ai suoi meraviglioso exploit che, dopo la seconda puntata e il kick off dei nuovi concorrenti ha raggiunto subito nuove vette. Ma cosa avrà mai combinato la sorella di Elettra nella casa più spiata d’Italia? E perché mai sul web ormai la adorano praticamente tutti?

Ginevra Lamborghini dà spettacolo al GF Vip: strane passioni per la sorella di Elettra

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella casa del GF Vip Ginevra Lamborghini ha toccato già vette altissime a partire dalla sua passione per i massaggi ai piedi dei coinquilini.

Ha cominciato rivolgendosi a Nikita e chiedendole: “Lo vuoi un massaggio ai piedi? Non sono feticista ma per te posso fare un eccezione“. Massaggio che poi ha effettivamente fatto a Charlie utilizzando l’olio d’oliva per aiutarsi!

Ma questo è niente: Ginevra ha cominciato a distribuire anche pacche sul sedere ai coinquilini come se non ci fosse un domani: prima a Nikita, poi ad Edoardo mentre quest’ultimo stava tranquillamente giocando a Biliardo. Così, di botto e a tradimento.

Il twerk di Ginevra nella notte fa impazzire il web

Anzi, a dirla tutta, la sorella di Elettra ha dimostrato di essere la prima concorrente di questa nuova edizione ‘sensibile’ all’alcol. La ragazza ha infatti alzato un po’ il gomito durante la serata… Sarà stato questo a darle la spinta per dare spettacolo?

Non lo sappiamo, sebbene quando è arrivata in camera da letto è riuscita a farsi notare ancora una volta mettendosi a fare il twerk sul letto: un riferimento a sua sorella o soltanto voglia di divertirsi e di far divertire i telespettatori?

