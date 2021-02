‘Massacrata al GF italiano’, Dayane Mello e le fan brasiliane: cosa è successo stanotte sui social

Le fan brasiliane di Dayane Mello si mobilitano per supportarla, "spammando" sugli hashtag del GF Vip italiano: ecco cosa sta succedendo online

Lo scorso sabato sera al GF Vip Dayane Mello ha subito un vero e proprio crollo emotivo, che ha scatenato sul web le proteste delle sue fan brasiliane, che sin dall’inizio del reality l’hanno supportata con tutte le loro forze. Ma cosa sarà mai accaduto nella casa più spiata d’Italia? E perché le fan di Dayane si sono così arrabbiate?

Le fan brasiliane di Dayane Mello "occupano" Twitter per proteggere la loro beniamina dal "massacro" che sta vivendo al GF Vip.

Dayane disperata al GF Vip

Andiamo con ordine. Sabato scorso Dayane è scoppiata in lacrime, vittima di un vero e proprio crollo emotivo. Il motivo sta nel fatto di non aver ancora metabolizzato il lutto conseguente alla morte improvvisa del fratello Lucas.

La Mello è corsa in giardino disperandosi, anche per via della sua solitudine conseguente all’allontanamento da Rosalinda per via dell’inizio di una relazione tra quest’ultima e Andrea Zenga. “Voglio morire!”, ha detto Dayane tra le altre cose, trovando soltanto in Pierpaolo Pretelli un aiuto, una spalla disposta a supportarla.

L’appello delle fan brasiliane di Dayane Mello: “aiutatela”

È per questo che sui social network le fan brasiliane si sono date da fare per supportare Dayane Mello al 100%. C’è un tweet, infatti, che sta circolando molto e che recita (in portoghese): “Dayane Mello È BRASILIANA e viene MASSACRATA DA 5 MESI al Grande Fratello ITALIANO. È IN FINALE, nella casa dal giorno 1! Seguitela su Instagram PER FAVORE, ci aiuterà molto”.

PESSOAL!!! Dayane Mello É BRASILEIRA e é MASSACRADA HÁ 5 MESES no big brother ITALIANO #GFVIP. ELA TÁ NA FINAL, ACABA DIA 01 AGORA!

Sigam ela no Instagram POR FAVOR vai ajudar muito 🥺#bbb21

Link: https://t.co/QOjegfI4Rlpic.twitter.com/nBQTFuvkNG — nat 🌵🕵️‍♀️ (@ohkillingme) February 22, 2021

Un appello chiaro: supportarla sempre e comunque, anche al di fuori della cerchia di (tanti) telespettatori brasiliani che seguono il GF Vip italiano.

Quel che è certo è che le fan brasiliane di Dayane Mello hanno praticamente intasato Twitter, dove hashtag come #GFVip ora parlano quasi esclusivamente portoghese!

“Qualcosa mi dice che le brasiliane sono incazzate nere”, ha infatti commentato un fan italiano, ma tanti altri hanno notato la loro folta attività di spam… tutta volta a supportare Dayane, ovviamente!

Scusate, perché le brasiliane stanno spammando peggio dei coreani col kpop?#gfvip #tzvip #sovip — Ho stato io. (@hostatoioculutr) February 22, 2021

