Al GF Vp, Andrea Zenga e Rosalinda si ritrovano a letto insieme: ecco che cosa è accaduto tra i due concorrenti sotto le coperte.

Al GF Vip è sempre più forte il legame tra Rosalinda ed Andrea Zenga: nella notte i due si sono infilati a letto insieme dando vita ad un momento romantico e caliente che ha fatto impazzire i telespettatori. Ma cosa sarà mai successo sotto le coperte?

LEGGI ANCHE — ‘Oppini si sposa’, la reazione durante il TZ Late Show alla notizia sulle nozze

Al GF Vip, Andrea Zenga e Rosalinda si sono infilati a letto insieme: ma cosa sarà mai successo sotto le coperte? Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Andrea Zenga e Rosalinda a letto insieme: cos’è successo sotto le coperte

Andiamo con ordine. Al GF Vip, i momenti romantici tra Zenga e Rosalinda non stanno certo mancando: tra baci e coccole, però, i due stavolta si sono infilati insieme a letto, andando a dormire insieme. Un momento romantico per una nuova bellissima coppia che già sembra aver conquistato orde di fan…

Tra i due, di sicuro, c’è stato un dialogo catturato dai microfoni. Andrea ha detto alla Cannavò di non vedere l’ora di uscire, ottenendo una strana risposta da Rosalinda: “io ho paura”.

“Di che?”, ha chiesto Zenga, sentendosi rispondere un “del dopo” che ha messo i brividi a tutti.

Zenga: non vedo l’ora di uscire

Rosalinda: io ho paura

Zenga: di che?

Rosalinda: del dopo



Mi si stringe il cuore per quello che le aspetta💔💔💔#zengavò #rosiners pic.twitter.com/2O0U3elxWG — ~Yana~ (@TheUkraineYana) February 17, 2021

Rosalinda sparisce sotto le coperte insieme ad Andrea

In effetti, una volta usciti dalla casa, non sarà facile fare i conti con la vita di tutti i giorni. Sarà per questo che Zenga e Rosalinda hanno deciso di cogliere l’attimo, vivendo il momento.

I due sono infatti andati a dormire insieme ma, ad un certo punto, i fan hanno notato che Rosalinda sembrava essere sparita! Questo perché Andrea l’ha semplicemente con una gamba, ma la Cannavò è talmente minuta da essere scomparsa sotto le coperte…

Di sicuro un romanticismo senza pari… e voi, come vedete questa storia?

AVVISO ROSY È NEL LETTO DI ANDREA PRECISAMENTE LUI HA LA GAMBA DESTRA SOPRA DI LEI SOLO CHE È MINI ❤🥰#zengavo — Fabrizio Gargiulo🇮🇹🇪🇺 (@casafa3) February 18, 2021

Innamorata di Rosalinda che è talmente minuscola da sparire accanto a Zenga. Hanno passato mezz'ora a raccontarsi,dirsi i loro pregi e difetti e coccolarsi come due bambini alla prima cotta🥺🥰



Sono così tenerelli e meritano di viversi questa felicità ❤️❤️ #rosiners #zengavò pic.twitter.com/8rOBgL7VUY — Erika Di Biasi (@BiasiErika) February 18, 2021

Si sono addormentati insieme patatini 😍 #zengavo — Valentina Mantino (@Valenti72998471) February 18, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy