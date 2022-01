GF Vip, Barù fa impressionare tutti mentre dorme: la strana posizione degli occhi. I fan si preoccupano

Al GF Vip concorrenti e telespettatori rimangono impressionati guardando Barù mentre dorme con gli occhi aperti

Al GF Vip in molti si sono concentrati su Barù mentre dorme con gli occhi aperti: un’immagine che ha fatto impressionare sia i coinquilini che i telespettatori, che non credevano ai propri occhi. Ma perché mai il nipote di Costantino della Gherardesca dorme in quel modo? Soffre forse di qualche problema di salute?

LEGGI ANCHE:– GF Vip, Barù cacciato dal suo letto? Ecco dove è stato costretto a dormire anche ieri notte

GF Vip: Barù dorme con gli occhi aperti. I telespettatori e i concorrenti del reality show increduli e preoccupati di fronte a quest’immagine. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: i coinquilini fissano Barù mentre dorme con gli occhi aperti

Partiamo dal principio. Mentre Barù dormiva tranquillamente sul divano, i coinquilini del GF Vip hanno notato che l’enologo aveva gli occhi quasi completamente aperti. Un modo di dormire che ha fatto impressionare tanti di loro e anche il pubblico a casa, tant’è che qualcuno si è chiesto se il concorrente non si stesse sentendo male.

Ma se l’immagine di Barù mentre dorme con gli occhi aperti per qualcuno è stata sconcertante, non è mancato chi ha cominciato a prenderlo in giro, a partire dagli altri concorrenti, che si sono avvicinati per osservarlo meglio.

Si può dormire con gli occhi aperti?

La verità è che dormire con gli occhi aperti come ha fatto Barù è possibile. Anzi si stima che una cifra che va dall’8 al 15 per cento delle persone dorma con gli occhi non completamente chiusi.

Si tratta di una condizione che prende il nome di lagoftalmo e non è altro che una anomalia nel sistema di innervazione delle palpebre, che si trovano impossibilitate a chiudersi completamente. Sarà un problema di cui soffre anche Barù?

