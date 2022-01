GF Vip, Barù cacciato dal suo letto nel cuore della notte? Cosa è stato costretto a fare Foto

Ultimo aggiornamento

La disposizione dei letti per le notti dentro la casa del GF Vip sembra essere diventato un grande gioco a rotazione, in cui però non tutti i concorrenti riescono a trovare “pace”. LEGGI ANCHE:–GF Vip, il gioco dei letti di stanotte: cosa è successo con Sophie, Basciano e Federica https://twitter.com/AntoSoleKat/status/1477837716352118785 Sophie e Alessandro ad esempio non sono ancora riusciti a trovare un letto dove poter dormire insieme la notte perché c’è chi non vuole lasciare il proprio posto, ma anche Baru è stato costretto ad abbandonare il suo giaciglio. Alcuni utenti sui social infatti hanno notato che Baru si è ritrovato costretto a dormire sul divano con le luci del salone accese perché ha riscontrato qualche difficoltà a dormire nello stesso letto con Valeria Marini. Tutto sembrerebbe nato per colpa dello stesso Baru che di notte russa, e che sarebbe stato letteralmente preso a calci da Valeria Marini. https://twitter.com/deniol19/status/1477851943007662084 https://twitter.com/gracie_diary/status/1477819971287855108 https://twitter.com/jawaadhugsme/status/1477818747448610817 Il nipote di Costantino Della Gherardesca avrebbe così preso la drastica decisione di dormire sul divano, con tutte le scomodità del caso, considerando che nella casa – essendo un enorme studio televisivo – alcune luci possono rimanere accese anche nelle ore notturne. Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy