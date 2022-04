Barù, il commento di Clarissa che ha mandato in tilt il web: cosa ha detto in merito a Jessica e a Barù

Clarissa Selassié manda in tilt i fan dei Jerù dopo alcune dichiarazioni su Jessica e Barù: l'espressione 'fratello maggiore' scatena il caos

Sulla ship tra Jessica Selassié e Barù che ha tenuto tanti fan del GF Vip incollati alla tv durante il reality show interviene Clarissa, sorella della vincitrice del programma di casa Mediaset, che manda in tilt i fan con alcune sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE :– Barù, il gesto per Jessica sui social? Cosa ipotizzano i fan vedendo la foto: sarà vero?

Clarissa Selassié parla di Jessica e Barù facendo impazzire i fan dei Jerù sul web. Molti hanno frainteso le parole della sorella della vincitrice del GF Vip. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Andiamo con ordine. Sul web, Clarissa Selassié è tornata sulla ship tra la sorella Jessica e Barù, che è stata una delle principali del GF Vip, tanto da trascinarsi ancora oggi l’hashtag #Jerù. Fin qui nulla di particolare, se non fosse che molti fan hanno frainteso le sue parole.

Clarissa, infatti, ha raccontato che quando è stata eliminata ha passato il tempo a controllare i social per scoprire cosa si diceva delle sorelle, comportandosi come se fosse un fratello maggiore, pur essendo la sorella piccola. Ha poi commentato dicendo che Barù aveva paura di lei, anche se lei non l’avrebbe mai attaccato perché è dolce, proprio per il suo modo di proteggere Jessica come se fosse un fratello.

Il pensiero, espresso in maniera forse un po’ tortuosa, ha finito per confondere molte persone. C’è chi aveva capito che Jessica non guardava a Barù come a una possibile relazione ma come a un “fratello maggiore“. E c’è chi aveva addirittura visto dell’attrazione tra Barù e Clarissa. Insomma, un mezzo disastro. Ma sicuramente le parole della minore delle Selassié altro non erano che una dimostrazione di affetto per Lulù e Jessica e di semplice stima per il buon Gherardo.

Tra l’altro, lei, Barù non lo ha mai incontrato di persona se non per qualche attimo fugace. Ne aveva parlato proprio su Instagram: “Non l’ho proprio visto di persona. Ci siamo incrociati a Verissimo, anzi no non era Verissimo. Era in studio al GF Vip, la sera della finale. L’ho visto là. Anzi ci hanno fatto sedere anche vicini e abbiamo scambiato delle parole e poi l’ho salutato perché poi ha vinto mia sorella. E da lì non l’ho più visto e sentito. Io, Clarissa. Apro e chiudo la parentesi”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy