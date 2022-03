GF VIP, il gesto inaspettato di Barù per Jessica dopo tre giorni dalla fine del programma

Dopo tre giorni dalla fine del GF Vip, Barù compie un gesto inaspettato nei confronti di Jessica: ecco cosa ha fatto sui social

Dopo la fine del GF Vip, Barù è scomparso per qualche giorno dai radar e dalle telecamere, come a volersi disintossicare dalle riprese 24 ore su 24 della casa: ricomparso sui social, però, ha fatto subito un gesto inaspettato nei confronti di Jessica. Anzi, forse, più d’uno. Curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Barù torna sui social dopo tre giorni dalla fine del GF Vip e compie quello che sembra essere un gesto nei confronti di Jessica Selassié. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Barù sui social dopo la fine del GF Vip: il gesto per Jessica?

Andiamo con ordine. Tornato a casa dopo la fine del GF Vip, Barù ha stupito tutti con un gesto che riguarda proprio la Selassié: su Instagram, infatti, ha cominciato a seguire Jessica. Se si scorre la lista dei profili ai quali Gherardo ha deciso di dare un follow, compare infatti anche la princess. Ma soltanto da poche ore.

Fin qui nulla di particolare, se non fosse che il primo post pubblicato da Barù su Instagram dopo il ritorno dalla casa sembra far pensare proprio alla Selassié. L’enologo, infatti, ha postato la foto di una scarpa da donna piena di aglio in una retina.

Molti hanno visto nel gesto di Barù un chiaro riferimento proprio a Jessica, che oltre a essere celiaca non mangia l’aglio. Si tratterà davvero di un segnale destinato alla sorella di Clarissa e Lulù? E se non è così, perché mai postare un’immagine tanto enigmatica? Cosa ci sarà davvero dietro il gesto di Barù?

Nel frattempo, in molti stanno aspettando che la Selassié risponda a modo suo… magari con una bottiglia di spumante.

