GF Vip 7, Attilio Romita censurato di nuovo? L’affermazione sugli psicologi

Attilio Romita censurato ancora al GF Vip? L'ex giornalista del TG1 questa volta la spara grossa sugli psicologi. Ecco cosa ha detto

In soli due giorni, Attilio Romita è già stato più volte al centro delle polemiche per le sue parole pronunciate al GF Vip, tanto da essere in qualche modo censurato. L’ex giornalista di TG1 e TG2, stavolta, l’ha sparata grossa sulla categoria degli psicologi. Ma cosa avrà detto di tanto grave?

Attilio Romita censurato di nuovo per quella frase sugli psicologi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’ex giornalista RAI l’ha già sparata grossa nel corso del Grande Fratello Vip 7, parlando della Famiglia Reale Britannica con toni decisamente poco carini che hanno costretto la regia a staccare l’audio.

Dopo quel passaggio ‘censurato’, Attilio Romita è riuscito a spararla altrettanto grossa, scagliandosi contro una categoria di persone che, specie in questo periodo storico, è piuttosto indispensabile alla salute collettiva: gli psicologi.

Nello specifico, il concorrente del GF Vip ha detto: “Il problema sono gli psicologi che a volte sono degli azzercagarbugli e imbrogliano i pazienti“.

Quali conseguenze per il concorrente del GF Vip?

Una frase pesante che lo ha fatto finire di nuovo nell’occhio del ciclone, tant’è che c’è chi dice che stia facendo di tutto per farsi cacciare… Anche perché si è rivolto ai coinquilini (e in particolare a Charlie Gnocchi) con un’altra frase decisamente sopra le righe, ovvero “Perché fate tanto i sapientoni se poi non ci capite un ca..o?”

Stavolta, però, Attilio Romito non è stato censurato anche se siamo sicuri che procedendo di questo passo non passerà molto prima che accada di nuovo. Ma se dovessero arrivare conseguenze peggiori come un avvertimento del Grande Fratello e una cacciata anticipata dalla casa?

