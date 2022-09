GF Vip 7, concorrente la spara grossa sui reali inglesi: cosa dice sui funerali della Regina. La regia lo censura 

La regia del GF Vip è alle prese con la censura: un concorrente la dice grossa sulla famiglia reale inglese e viene subito zittito

Il GF Vip 7 è appena cominciato ma la regia sta avendo un gran da fare nel censurare numerosi discorsi dei concorrenti.

Tra questi c’è anche Attilio Romita, il cui microfono è stato prontamente chiuso non appena ha intavolato un discorso sulla Famiglia Reale Inglese, che ha appena celebrato i funerali della Regina Elisabetta II.

I suoi riferimenti sono agli scandali che hanno interessato alcuni membri reali, sbattuti sulle prime pagine dei giornali perché immischiati in affari non di poco conto.

“Attilio ha spillato sulla famiglia reale: ‘Come si fa a essere devoti ad una famiglia reale piena di stup**tori, organizzatori di o**e”… tac, censura!” ha twittato un utente.

“E parte la censura quando Attilio comincia a sparare verità sulla famiglia reale inglese, non siete pronti per Attilio, he has no chill” ha scritto un altro utente.

“Attilio spillando verità sui reali inglesi prima di venire censurato la mia serotonina” ha scritto un altro spettatore.

