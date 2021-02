Prosegue il giallo legato al televoto: sui social i fan di Stefania Orlando temono la sua uscita a causa dei bot per Zenga

Non c’è pace per la questione televoto in questa edizione del GfVip. Dopo le polemiche per i voti arrivati dal Brasile a favore di Dayane Mello, il giallo del problema tecnico di venerdì 19 febbraio, ora si torna a parlare di bot.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, tornano tutti nella casa? Cosa potrebbe succedere dopo la finale: lo spin-off che fa sognare i fan

Secondo quanto pubblicato da alcuni utenti Andrea Zenga potrebbe essere agevolato da dei bot e i fan di Stefania Orlando sono preoccupati per quello che potrebbe accadere questa sera. Se infatti la Orlando è stata salvata nel ballottaggio contro Giulia Salemi, rischia di uscire (stando a quanto denunciato dai fan sui social) in questa nuova puntata.

Già perché al televoto di lunedì 22 febbraio sono finiti Samantha De Grenet, Stefania Orlando e Andrea Zenga. Sui social il fandom della Orlando denuncia l’ingiustizia di essere corretti e non approfittare di tristi escamotage per sostenere la loro beniamina.

Domani uscirà Stefania contro due comodini, perché due fandom tossici la odiano, fatevelo dire non capite un cazzo #gfvip #tzvip — 🐍🐍Era Una Battuta Samantha🐍🐍 (@BattutaEra) February 21, 2021

OLTRE A SAMANTHA PURE ZENGA HA IL BOT, GLI UNICI CHE NON CE L’HANNO SIAMO NOI.

QUINDI DOVETE VOTARE STEFANIA CAZZO PERCHE SE NO DOMANI ESCE #tzvip #gfvip https://t.co/A4aNGy7dpm — sara♊️ | tz 61%🐀 (@bbianconeraa) February 22, 2021

Tra una denuncia e l’altra arriva immancabile il sostegno a Stefania Orlando da parte di suo marito Simone Gianlorenzi. Di tempo per votare ancora ce n’è; fate il vostro gioco signore e signori: questa sera scopriremo chi abbandonerà la corsa verso la finale del GfVip 2021.

Ragazzi! Un ultimo sforzo (spero!😅) per salvare la Queen di questo #gfvip. Fandom di tutte le terre emerse aiutateci a sostenerla in questo televoto senza sottovalutarlo! Daie tutta tutti!! 😎💪 #tzvip #sovip



Se vinciamo vi garantisco un kiwi ciascuno! https://t.co/XTCPwbx52e — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) February 21, 2021

Crediti foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy