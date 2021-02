GF Vip, tornano tutti nella casa? Cosa potrebbe succedere dopo la finale: lo spin-off che fa sognare i fan

Dopo il successo di questa edizione del GF Vip, Mediaset sta pensando a uno spin-off nel quale tutti tornano nella casa: cosa succederà?

L’attuale edizione del GF Vip sta avendo un successo davvero strepitoso, con ascolti che hanno fatto venir voglia a Mediaset di prolungare più volte il reality, anche se c’è qualche voce di corridoio che racconta cosa potrebbe avvenire dopo la fine del gioco, quando potremmo vedere tutti i concorrenti che tornano nella casa. Ma cosa avranno in mente negli studi del Biscione?

Tanti fan chiedono che il GF Vip non finisca mai: è per questo che si sta facendo largo l’idea di un nuovo programma nel quale i concorrenti tornano tutti nella casa… Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Mediaset sta preparando uno spin-off del Grande Fratello Vip?

Andiamo con ordine. Le dinamiche interne al GF Vip, quest’anno, hanno fatto davvero scalpore: un mattatore come Tommaso Zorzi, il suo rapporto con Francesco Oppini e Stefania Orlando, le uscite di Maria Teresa Ruta, le storie nate tra Pretelli e Salemi e poi tra Zenga e Rosalinda… il controverso rapporto tra quest’ultima e Dayane Mello… e abbiamo indicato solo le prime cose che ci sono venute in mente!

È per questo che, dopo il GF Vip, a Mediaset starebbero pensando di programmare uno spin-off nel quale tutti i concorrenti tornano nella casa, per appianare le faccende che rimarranno in sospeso anche dopo la finale del 1° marzo. Un’idea che si starebbe facendo largo dopo la notizia che la serata di gala post-reality non si farà.

I concorrenti del GF Vip tornano tutti nella casa? Ecco cosa potrebbe accadere…

Qualcosa di simile, d’altronde, si è già vista in Spagna. Dopo l’ultima edizione del Gran Hermano Vip, infatti, gli autori hanno mandato in onda El Tiempo del Descuento (letteralmente: “il tempo della resa dei conti”), uno spin-off vinto tra l’altro dall’ex gieffino italiano Gianmarco Onestini.

El Tiempo del Descuento ha funzionato con dinamiche simili a quelle del GF Vip, con più enfasi sulle prove e sul dialogo tra i partecipanti. Che dite? In Italia sarà possibile vedere uno spin-off simile in cui i concorrenti dell’ultimo GF Vip tornano tutti nella casa?

Facciamo uno spin off del gf con Giulia, Pier, Dayane, Maria Teresa, Guenda, Selvaggia, Myriam, Franceska, Sonia, Mario e Giacomo? No? 😍#gfvip#prelemi — Carillon_4 (@4_carillon) February 22, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy