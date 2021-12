GF Vip, Alex Belli torna nella casa per riprendersi Soleil? Cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate

Alex Belli torna nella casa del GF Vip per riprendersi Soleil? Sarebbe l'epico epilogo di una strana telenovela. Cosa succederà?

Alex Belli torna al GF Vip per riprendersi Soleil? È questa una delle ipotesi che stanno circolando sul web dopo il rocambolesco addio dell’attore al reality show, spinto dalle pressioni della moglie Delia Duran e dal mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Ma cosa potrà mai accadere adesso?

Andiamo con ordine. Dopo l’uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip, in molti hanno notato che il reality ha perso un certo mordente. Anche perché il flirt – o qualunque cosa sia stato – tra lui e Soleil è riuscito a catalizzare l’attenzione dei telespettatori. Il suo creare dinamiche di ogni tipo, che siano litigi o amicizie, aveva in qualche modo conquistato una parte di pubblico. Che ora lo rivorrebbe in gioco.

È per questo che in molti, sui social, stanno immaginando uno scenario epico ma forse inverosimile, nel quale Alex Belli torna vittorioso nella casa del GF Vip per riprendersi Soleil e rimanere insieme a lei…

Quello che Alex provava per la Sorge era tutto falso?

Anche perché, nonostante le voci delle malelingue, in molti non vogliono credere che tutto ciò che è successo nella casa tra Alex e Soleil sia stato falso, frutto di una montatura.

Alcuni episodi, infatti, sono rimasti impressi nella mente dei fan. Ad esempio la gelosia di Alex nei confronti di Gianmaria. Oppure i momenti di tenerezza, nei quali il Belli mostrava non soltanto attrazione fisico per Soleil, ma un vero e proprio attaccamento affettivo nei suoi confronti.

Se Alex torna nella casa riusciremo ad avere dei chiarimenti? Potrebbe succedere di tutto…

