GF Vip, Gianmaria avvinghiato a Soleil: Alex Belli geloso si avvicina e… La reazione sopra le righe

Al GF Vip fa discutere l'atteggiamento geloso di Alex Belli nei confronti di Soleil: cosa ha fatto quando l'ha vista abbracciata a Gianmaria

Quello che è successo al GF Vip tra Gianmaria, Alex Belli e Soleil sta facendo discutere un po’ tutto il pubblico del reality show di Mediaset, che ha notato l’atteggiamento geloso e anche un po’ aggressivo dell’ex attore di Centovetrine nei confronti di Antinolfi. Ma cosa sarà mai successo durante il reality? Cosa avrà mai combinato Alex?

LEGGI ANCHE:– GF Vip, la mamma di Soleil contro Alex Belli: ‘Non mi piace’. Cosa chiede per la figlia

Al GF Vip, Alex Belli reagisce di fronte all’abbraccio tra Soleil e Gianmaria Antinolfi. L’attore si è avvicinato ai coinquilini con fare decisamente minaccioso. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

GF Vip: Alex Belli, geloso di Gianmaria, si avvicina minaccioso a lui e a Soleil

Andiamo con ordine. Al GF Vip, in cucina, Gianmaria Antinolfi e Soleil sono rimasti un attimo avvinghiati, per fare delle “prove tecniche”. Un abbraccio forte il loro, dato che l’imprenditore napoletano teneva stretta la coinquilina. Un’immagine, quindi, che ha fatto scattare la gelosia di qualcun altro.

Alex Belli, infatti, vista la scena si è lanciato a grandi passi verso Soleil e Gianmaria e, avvinghiato quest’ultimo alle spalle, gli ha detto: “Senti Gianmaria ma perché queste storie qua non le vai a fare altrove? Perché le devi fare con Soleil che mi fanno girare i co…oni?”

Un moto di gelosia il suo, per una reazione che in molti hanno bollato come estremamente spropositata…

Nella notte nuove coccole a letto tra Alex e Soleil

In ogni caso, nella notte, il tira e molla con Soleil è continuato. Alex e la Sorge, sotto le lenzuola, si sono lasciati andare a coccole, abbracci e carezze (e qualcuno giura anche a qualche bacio)… Come andrà a finire tra loro?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset