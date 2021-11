GF Vip, Aldo Montano e la richiesta piccante a Manila: ‘Lorenzo è contento?’

Al GF Vip Aldo Montano ha invitato Manila Nazzaro a prendere parte alla doccia sexy insieme a Sophie, Clarissa e Miriana.

Al GF Vip Sophie Codegoni e Clarissa Selassié si sono esibite in una doccia sexy, alla quale ha poi partecipato anche Miriana Trevisan: quello che però in molti hanno notato è che Aldo Montano ha invitato anche Manila Nazzaro a partecipare. Ma cosa starà combinando l’ex schermidore? Starà facendo ingelosire Lorenzo Amoruso?

Dissing shower al GF Vip: Sophie, Clarissa e Miriana fanno impazzire tutti

Partiamo dal principio. Quella andata in scena al GF Vip è stata una dissing shower: Sophie Codegoni e Clarissa Selassié si sono sfidate a vicenda, con la principessa etiope che, ad un certo punto, ha dato vita anche ad un twerk che ha fatto impazzire tutti.

Poi, alle due si è unita anche Miriana Trevisan, che ha riscaldato l’atmosfera ancora di più. Il trio è stato diretto da Aldo Montano, che alla fine è stato trascinato sotto la doccia con loro…

GF Vip: Aldo Montano invita Manila a partecipare alla doccia sexy

Fin qui nulla di strano, se non fosse che Aldo Montano abbia invitato a partecipare alla doccia sexy anche Manila.

“Ora vi mandiamo Manila Nazzaro, Miss Italia ’99”, ha gridato ad un certo punto. Con Katia Ricciarelli che ha commentato con: “Le fa sfigurare tutte”.

In molti hanno notato che non è l’unico momento in cui l’ex schermidore è sembrato volersi avvicinare alla Nazzaro. Più volte, in serata, Aldo l’ha invitata a sedersi insieme a lui e, in un altro momento, ha tergiversato apposta per passare del tempo con lei… Tanto che in molti si chiedono se Lorenzo Amoruso sia contento di tutta questa vicinanza.

