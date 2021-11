GF Vip, Aldo Montano geloso di Manila: abbracci e battute tra i due. Cosa è successo stanotte

Aldo Montano è geloso di Manila? Al Grande Fratello Vip i telespettatori hanno notato alcuni momenti curiosi tra i due concorrenti

Nella casa del Grande Fratello Vip, Aldo Montano e Manila Nazzaro hanno un bel rapporto, ma tra i due sembra esserci stata qualche scenata di gelosia. Si tratta solo di semplice feeling e di genuina amicizia? Oppure tra i due si sta sviluppando qualcosa di diverso?

LEGGI ANCHE — GF Vip, Aldo Montano strega tutti: la sua doccia sexy fa sognare le fan del programma

Aldo Montano è geloso di Manila Nazzaro? I telespettatori lo sospettano e, nel corso delle ultime giornate del GF Vip, sono successe tante cose che sembrano andare in tal senso. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

GF Vip: il bel rapporto tra Aldo Montano e Manila Nazzaro

Andiamo con ordine. Molti telespettatori del GF Vip hanno notato che tra Aldo Montano e Manila Nazzaro c’è un certo trasporto. Niente di particolare né di sconveniente, sia chiaro, semplicemente tanta simpatia che li fa stare sempre insieme.

Come quando si sono abbracciati durante un ballo collettivo oppure per un successo straordinario: quando hanno lavato i piatti. Momenti calorosi, senza alcun dubbio, che stanno però facendo chiacchierare il popolo del web.

Aldo è geloso dell’ex Miss Italia? Cos’è successo a cena e la battuta della Ricciarelli

Qualcosa di più è accaduta a cena, quando Aldo – vedendo Manila ancora in piedi e non al tavolo vicino a lui – ha cominciato a chiamarla, in un botta e risposta molto curioso.

“Vieni qui, dove stai tu?”, ha chiesto all’ex Miss Italia, che ha risposto “Qui, accanto a Katia”. A quel punto Aldo le ha detto: “Abbandono il tavolo coniugale, va bene. Abbandona”. E la Ricciarelli, guardando sia lui che Manila, lo ha rimproverato con uno straordinario “Dai, non essere geloso!”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset