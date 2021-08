Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales: non sarà la conduttrice, ma…

Giulia Stabile sarà presente nella prossima edizione di Tu Sì Que Vales: non sarà la conduttrice, ma la vedremo comunque nel programma

I rumors sulla possibilità che Giulia Stabile possa essere la nuova conduttrice di Tu Sì Que Vales sono tantissimi e, finalmente, arrivano i chiarimenti su quello che farà nel celebre talent di Canale 5. La sua partecipazione, quindi, è certa. Ma quale sarà il suo ruolo?

Photo Credits: per gentile concessione dell'Ufficio Stampa Mediaset \ Red Communications

Tu Sì Que Vales: Giulia Stabile sarà presente nella nuova edizione del programma

Andiamo con ordine. Da qualche settimana si vocifera di una possibile presenza di Giulia Stabile come nuova conduttrice di Tu Sì Que Vales. La verità è però che, anche se la vincitrice di Amici 20 sarà presente nel talent show prodotto da Maria De Filippi, per lei ci sarà un ruolo diverso da quello di presentatrice.

A rivelarlo è stata direttamente lei in un’intervista a Di Più, dove ha raccontato quale sarà il suo compito nella nuova edizione del programma.

“Sarò l’inviata per conto di WittyTv – ha detto Giulia – sarò dietro le quinte con la mia troupe e mi divertirò anche a mettere in piedi qualche performance, ispirandomi a quelle che ho appena visto sul palco. In questo ruolo cercherò di mostrare la mia ironia, la mia voglia di divertirmi e di far divertire il pubblico”.

Giulia torna ad Amici

Ma non solo Tu Sì Que Vales, Giulia Stabile farà anche ritorno ad Amici 21. Dopo aver vinto l’ultima edizione, la ballerina parteciperà infatti anche alla nuova scuola di Maria De Filippi, partecipando a partire dal prossimo settembre.

“Ci sarò e mi vedrete – ha raccontato ancora a Di Più – in pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a loro disposizione”.

Photo Credits: Red Communications \ Per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Mediaset