Gf vip ‘sospeso’ per Sanremo 2020: cosa andrà in onda su Canale 5

Programmazione televisiva modificata nella settimana del Festival. Accade puntualmente ogni anno, perché tutte le reti riconoscono l’importanza della kermesse canora, attesa da gran parte del pubblico italiano e non solo. Anche la messa in onda del GF Vip è stata sospesa per venerdì 7 febbraio proprio per dare spazio alla penultima serata di Sanremo 2020. Ecco cosa trasmetteranno le altre reti in prima serata mentre Rai 1 proporrà la quarta serata del Festival.

GF Vip non va in onda per dare spazio a Sanremo 2020

Non ci sarà il secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip, venerdì 7 febbraio. Gli ascolti del reality show condotto da Alfonso Signorini non hanno finora consegnato risultati grandiosi: mandare in onda il GF Vip contro Sanremo 2020 sarebbe stato un suicidio televisivo.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, Fabio Testi a rischio espulsione? La frase shock sulle attrici

Così, Canale 5 ha deciso di proporre una serata all’insegna della leggerezza, deliziando il pubblico con un programma vintage di quasi 20 anni fa. Sulla rete ammiraglia Mediaset, venerdì sera andrà in onda Il Festival della Papera, una puntata speciale di Paperissima datata 2001. Per l’occasione, ritroveremo insieme Marco Columbro e Lorella Cuccarini in uno show d’annata.

I programmi sulle altre reti

Se il GF Vip si ferma per Sanremo 2020, Quarto Grado su Rete 4 prosegue con le sue inchieste sui casi di cronaca nera. Interessante anche la proposta di Italia 1 che trasmette un film horror in prima visione Tv dal titolo Madre!.

Stessa scelta anche per Rai 3 che manda in onda Si muore tutti democristiani, pellicola del scritta e diretta dal collettivo italiano Il Terzo Segreto di Satira. Tornano regolarmente su Rai 2 i casi di NCIS Los Angeles ma con tre episodi in replica.

Diego Bianchi vi aspetta puntuale su La7 con Propaganda Live mentre Alessandro Borghese vi dà appuntamento su TV8 con 4 Ristoranti. Si ride su NOVE con I Migliori Fratelli di Crozza.