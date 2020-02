Scoppia un nuovo caso nella casa del Grande Fratello Vip. Archiviato come goliardia l’atteggiamento di Antonio Zequila nei confronti di Patrick, ora il popolo del web si divide su Fabio Testi che sa bilanciare lunghi silenzi a dichiarazioni dirette e pungenti. Il celebre attore ha sganciato un’altra bomba mediatica che rischia di non passare inosservata.

Fabio Testi spiega il mondo del cinema al GF Vip

Dopo la diretta della nona puntata, Fabio Testi si è lasciato andare con gli altri concorrenti. Ha cantato con una zucchina in mano sul palco allestito in giardino per la prova budget, facendo scompisciare i telespettatori notturni del reality.

LEGGI ANCHE: — Fabio Testi nella notte beve un po’ troppo e finisce per…: la scena ripresa dalle telecamere. Gli spettatori increduli davanti alla tv

Ma l’attore si è anche soffermato a qualche confidenza con i suoi coinquilini, parlando del mondo del cinema, che lui – vista la sua lunga e fortunata carriera – conosce molto bene.

In particolare, Testi ha dipinto un ambiente piuttosto ambiguo, fatto di ‘compromessi’ tra attrici e registi. “E poi dopo 10 anni li denunciano, ma se sono le mamme che gliele buttano nel letto?” avrebbe dichiarato.

La reazione sul web

Il pubblico che stava guardando la diretta, non ha però potuto seguire la conclusione della conversazione, visto che la regia ha staccato su un altro ambiente della casa.

Secondo molti telespettatori che hanno commentato la scena su Twitter, il GF Vip ha censurato le parole di Fabio Testi perché molto forti. Per qualcuno, quelle dichiarazioni potrebbero persino costargli la squalifica.

“Testi sta esagerando davvero, non so se si sia reso conto di cosa stia dicendo tanto è vero che il GF lo ha censurato ma non credo sia salvabile” osserva qualcuno.

Intanto, Fabio è finito al televoto: il pubblico ha tempo fino a lunedì prossimo per decidere se salvare lui o uno fra gli altri tre nominati che sono Barbara, Michele e Adriana.